日本媒体分析航迹数据发现，中国大陆海洋调查船“向阳红22”今年3月至7月间，五次在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）以西的日本专属经济区（EEZ）内展开调查。日本方面认为，这类活动可能着眼于“台湾有事”，收集可用于军事行动的海底地形等海洋信息。

日本共同社星期六（9月26日）根据船舶自动识别系统（AIS）航迹数据分析发现，“向阳红22”五次驶入钓鱼岛以西约50公里海域，在一块南北约66公里、东西约11公里的长方形区域内反复航行。将五次航迹叠加后，相关海域呈现类似栅格状的调查轨迹。

共同社称，在7月的一次调查中，“向阳红22”曾以每小时约5公里的速度反复南北向缓慢航行。日本海上保安厅当时还观察到，船上有管状装置伸入海中。

报道引述日本国防部消息人士称，海底地形、水温和洋流等海洋环境信息具有潜在军事用途，可用于潜艇航线选择，并影响声呐探测性能。共同社因此认为，有关调查可能与中国大陆针对“台湾有事”的准备有关。

日本防卫研究所的中国研究室长增田雅之指出，不能排除收集到的数据被用于军事目的的可能性。他认为：“反复在尖阁诸岛周边开展调查活动，也可以看出加大对日本施压的政治意图。”

日本政府也注意到，中国调查船今年在西南诸岛附近日本EEZ内的活动明显增加。截至星期五（25日），日本今年已记录13起被认为以海洋调查为目的的中国船只活动，较2025年全年的六起增加一倍以上。

日本政府已就有关活动通过外交渠道向中国提出抗议，并加强监视。日本外交部称，未经沿岸国事先同意在其EEZ内开展海洋科学研究，违反《联合国海洋法公约》。