（上海综合讯）第48届世界技能大赛星期天晚（9月27日）在中国上海闭幕，中国创2011年参赛以来最好成绩，连续五届居金牌榜和团体总分世界第一。

综合新华社、央视新闻等报道，世界技能大赛闭幕式在上海世博文化中心举行，中国代表团获得41枚金牌、11枚银牌、四枚铜牌，以及六个优胜奖。其中数控铣项目取得六连冠，砌筑项目实现五连冠，电气装置实现四连冠。

中国代表团共派出71人参加本届全部64个比赛项目；其中，轨道车辆技术金牌得主、2006年出生的何晓嫚，也获得有“金牌中的金牌”之称的阿尔伯特·维达奖。

据介绍，阿尔伯特·维达奖颁发给所有冠军中总分最高者，每届仅有一位得主。这是中国选手第三次获得这个特殊奖项。何晓嫚也是轨道车辆技术项目全球唯一参赛的女选手。

两年一度的世界技能大赛上星期二（22日）晚开幕，来自68个国家和地区的1385名选手展开角逐，赛项涵盖运输与物流、结构与建筑技术、制造与工程技术、信息与通信技术、创意艺术与时尚、社会与个人服务等六大领域。

除了何晓嫚竞技的轨道车辆技术，本届比赛对应行业实际发展情况新增了六个赛项，包括无人机系统、智慧安防技术、软件测试、数字交互媒体设计、口腔修复工艺技术与零售。

以智慧安防项目为例，选手的任务是搭建一套能自主判断、联动预警的安全体系。作为新增赛项，这折射出智慧安防产业近年来爆发式增长、人才缺口持续扩大的现实需求。

此外，人工智能（AI）浪潮正在重塑对技能劳动者的能力要求。本届赛事也把AI融入竞赛设计，采用本地部署的大模型，选手可调用AI接口，辅助完成软件测试中的相关流程和任务。

世界技能组织主席乌汉（Francis Hourant）接受中国媒体访问时称，中国政府高度重视职业教育，将世界技能大赛视为职业教育培训体系的基石，这一理念值得学习。

另据介绍，本届赛事的奖牌以中国传统榫卯结构为视觉标识，背面是上海石库门门楣与现代都市剪影交错，是世赛历史上首枚“不规则奖牌”。

新加坡派出34名选手参加本届比赛的31个技能项目。据大赛官网数据，新加坡代表团取得四枚银牌、四枚铜牌，以及19个优胜奖的成绩。