中菲两国围绕南中国海主权争议持续升级，中共中央军委机关报《解放军报》发文强调，解放军星期天（9月27日）在黄岩岛（菲称斯卡伯勒浅滩）周边海空域组织海空联合演训，这是针对菲律宾破坏南中国海地区和平稳定的必要行动和严正警告，并强调中国的主权红线不可逾越。

《解放军报》星期一（28日）发表署名“钧声”的文章强调，中国人民解放军时刻保持高度戒备，“以坚决行动遏制菲方祸乱南海的恶劣行径，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益”。

文章批评菲律宾利用担任亚细安防长扩大会海上安全专家组共同主席国的机会，肆意拉拢域外国家、裹挟个别亚细安国家在黄岩岛附近海空域搞所谓联合军演。“菲律宾借推行安全合作之名，行侵权挑衅之实，其恶劣行径严重破坏南海地区和平稳定。”

文章也指菲律宾背信违约，不顾中方劝阻，一意孤行派出运补船，为在仁爱礁（菲称阿云津礁）非法坐滩的军舰运补。该报称，中国组织联合演训予以坚决反制，是捍卫黄岩岛主权和权益的正当举措，完全合理合法。

文章强调，在南中国海问题上，中国一向主张由直接当事国通过谈判协商和平解决有关争议，南中国海的和平稳定由中国与亚细安国家共同维护，并说近年来在中国与绝大多数亚细安国家的共同努力下，南中国海局势保持总体稳定。

该报也强调，南中国海的和平稳定，只能由地区国家共同维护，任何拉帮结伙、倚外闹海的企图，注定不会得逞。“奉劝菲方改弦更张、停止挑衅，早日回到通过谈判解决争端的正确轨道上来，与中方以及其他东盟（亚细安）国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推动‘南海行为准则’磋商，为维护地区和平稳定发挥积极作用。”

文章也警告，如果菲方罔顾法理公义与中方善意，继续一意孤行，不断逆潮流而动，其在南中国海的任何军事挑衅与冒险行径，必将在中方果断有力的正义行动面前，碰个头破血流。