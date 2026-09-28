中国人民银行货币政策委员会第三季度例会明确，要继续实施适度宽松的货币政策，首次强调对“六张网”建设的金融支持，并增加了汇率稳定相关表述。

据《上海证券报》、《证券时报》报道，中国人民银行货币政策委员会2026年第三季度（总第114次）例会日前召开，例会在延续“货币政策保持适度宽松”总基调的同时，对部分表述有所调整，释放出新的信号。

在金融支持结构上，会议提出，要用好各类结构性货币政策工具，不断完善工具设计和管理，扎实做好金融“五篇大文章”，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业、“六张网”建设等重点领域的金融支持。

这是中国央行货币政策委员会例会首次将“六张网”建设列入重点金融支持领域。据国家发展改革委初步估算，今年“六张网”及相关重点领域建设的投资规模超过7万亿元（人民币，约1.3万亿新元）。

会议提出，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，同时防范市场“羊群效应”和非理性预期的自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中信证券首席经济学家明明团队分析，在汇率部分本次会议有两处增量：一是在“增强外汇市场韧性”之前新增“坚持市场在汇率形成中的决定性作用”，二是在“稳定市场预期”之后新增“同时防范市场‘羊群效应’和非理性预期的自我强化”。

今年以来，人民币对美元整体延续升值态势，此前盘中一度升破6.7关口，人民币升值受到更多关注。

货币政策上，会议强调综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。相较于二季度例会，本次例会新增提出“推动货币政策操作框架改革完善”。

相较于二季度例会，本次例会也将“着力扩大内需”升级为“加力扩大内需”，同时将“加大逆周期和跨周期调节力度”调整为“加大逆周期调节力度”。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，这些措辞的变化释放了货币政策将会朝着稳增长方向进一步发力的信号。

综合考虑当前的经济金融形势特别是物价运行状况，他判断，接下来央行在强化财政货币政策协同的同时，有可能出台一批务实管用的增量政策措施：一方面，结构性货币政策工具继续降价、增量、扩围，定向支持科技融资、普惠金融、“六张网”建设，推动新旧动能转换；另一方面，多种货币政策工具的统筹运用也值得期待。