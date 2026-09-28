中国商务部表示，将自美进口煤炭关税和部分农产品将纳入“300亿对300亿”对等降税框架，扩大煤炭贸易，并同意建立中美投资委员会，就增加直航航班保持沟通。

中国商务部星期一（9月28日）发布商务部美大司负责人解读第八轮中美经贸磋商成果文告。

负责人表示，经过磋商，中美双方同意在中美经贸磋商机制项下建立中美贸易理事会，会将首先就“300亿对300亿”对等降税框架进行讨论，以期达成共识。贸易理事会框架下设立了农业工作组，并还将考虑优化双边贸易的其他安排。

在贸易理事会框架下，双方就300亿美元（383.6亿新元）对等降税安排举行多轮磋商，现已达成共识。双方同意以对等方式降低自对方进口的规模约300亿美元产品的关税，其中各自约90%产品的关税将降至最惠国税率水平。

负责人称，中美双方经贸团队达成共识，中方自美进口煤炭关税将纳入“300亿对300亿”对等降税框架，这将有利于中方在2027年和2028年每年自美进口煤炭。

负责人表示，“进口美国煤炭既是对中国国内煤炭市场的有益补充，也将为美国煤炭行业带来稳定的经济收入和就业，有利于稳定和拓展中美双边贸易。期待在双方共同努力下，中美煤炭领域合作不断深化，实现互利共赢。”

负责人也提到，中美今年5月已同意将双方部分农产品纳入“300亿对300亿”对等降税框架。在此背景下，双方同意在中美贸易理事会下设立农业工作组，由中国商务部和美国贸易代表办公室共同牵头，两国相关监管机构参与。

负责人表示，工作组将围绕农产品双向市场准入、监管等问题开展讨论。双方同意在2026年年底前举行工作组第一次会议。中方将通过工作组会议继续推动美方解决中方农业领域关切。

中方也表示，贸易休战延期的安排，“一方面为双方各自盘点、评估联合安排落实情况，思考下一步如何推进中美经贸关系提供了空间，另一方面通过一定期限的延期和继续积极讨论相组合的方式，为双方企业合作提供相对稳定、可预期的政策环境”。

负责人说，“相信双方将继续努力，通过年底前的高层经贸互动，就继续延期找到积极的解决方案”。

此外，中美双方也同意在中美经贸磋商机制项下建立中美投资理事会。理事会将为双方搭建机制化沟通平台。双方经贸团队将围绕潜在投资机遇和投资障碍开展常态化对话。

双方也同意，就增加中美航班及相关事宜保持沟通。