中国政府据报或让阿里巴巴和字节跳动等中国科技企业采购美国人工智能（AI）巨企英伟达的新晶片。

综合彭博社和路透社报道，美国科技媒体The Information星期天（9月27日）引述知情人士称，中国政府已释放信号，可能允许阿里巴巴和字节跳动等中国科技公司购买英伟达的新款RTX Pro 5500晶片。

据报道，中国工业和信息化部最近要求一些公司汇报其购买这款本月发布的高端图形处理器晶片的计划，包括采购晶片数量以及晶片用途等事项。

报道称，中国工信部已告知部分公司，该部打算批准这些采购。部分业内高管称，英伟达的新款RTX Pro 5500晶片或可不受美国对先进晶片的出口限制。

由于安全至人工智能竞争等一系列问题导致中美关系陷入紧张，英伟达向中国销售晶片既面临美国的出口限制，也受到北京方面的限制。

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美国政府最近取消了对部分英伟达晶片的出口限制，不过这些产品往往属于销量较小的较老一代晶片。

英伟达发言人回应路透社询问时说：“美国企业持续面对已过时的美国出口管制措施，涵盖近五年前发布游戏产品。中国方面也对美国进口产品实施限制。”

阿里巴巴和字节跳动未立即回应路透社置评请求。路透社也未能立即联系上中国政府寻求置评。

英伟达上月底透露，最近一个季度已向中国客户出售少量H200晶片，但实际出货量仍低于美国政府批准的许可上限。

另外，美国科技媒体The Information报道称，英伟达一款专为中国客户定制的语言处理单元（LPU）计划在今年底前开始出货。

英伟达8月20日否认了上述报道，公司发言人称，“The Information关于英伟达LPU的报道不实。我们目前在中国市场没有LPU销售，产品路线图中也没有针对中国市场的LPU产品。”