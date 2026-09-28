中国2026年前八个月全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元（10040.6亿新元），同比增长15.7%，其中计算机、通信和电子设备制造业利润同比增长109.1%。

据中国国家统计局星期一（9月28日）公布的数据，今年1至8月工业企业利润累计增速保持两位数增长。其中单8月份来看，受去年同期较高基数影响，规模以上工业企业利润同比增长4.2%。

中国国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读，工业企业利润保持较快增长。前八个月规模以上工业企业营业收入同比增长6.6%，带动规模以上工业企业利润同比增长15.7%，今年以来累计增速保持两位数增长。

从三大门类看，采矿业利润增长35.1%，制造业利润增长17.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润下降12.0%。

8月份，受去年同期较高基数影响，规模以上工业企业利润增速有所回落，同比增长4.2%；从营业收入扣减营业成本计算的毛利润看，规模以上工业企业毛利润增长7.5%，比上月加快1.9个百分点。

电子行业对利润增长拉动明显。以人工智能为代表的新技术应用加快拓展，带动相关领域需求扩大，推动电子行业利润高速增长。

前八个月，电子行业利润同比增长1.1倍，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达62.0%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。

其中，新能源汽车、物联网、算力中心等新兴场景带动芯片需求增加，与之相关的光电子器件制造、半导体分立器件制造行业利润分别增长72.0%、51.8%；电子基础原材料领域快速发展，带动电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长2.3倍、49.1%。