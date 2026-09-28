中国前八个月工业利润增长15.7% 电子行业同比增1.1倍
2026年3月16日，在中国广东省东莞市，一名员工在一家与安集利安科技有限公司合作的工厂的印刷电路板装配线上工作。 （路透社）
中国2026年前八个月全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元（10040.6亿新元），同比增长15.7%，其中计算机、通信和电子设备制造业利润同比增长109.1%。
据中国国家统计局星期一（9月28日）公布的数据，今年1至8月工业企业利润累计增速保持两位数增长。其中单8月份来看，受去年同期较高基数影响，规模以上工业企业利润同比增长4.2%。
中国国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读，工业企业利润保持较快增长。前八个月规模以上工业企业营业收入同比增长6.6%，带动规模以上工业企业利润同比增长15.7%，今年以来累计增速保持两位数增长。
从三大门类看，采矿业利润增长35.1%，制造业利润增长17.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润下降12.0%。
8月份，受去年同期较高基数影响，规模以上工业企业利润增速有所回落，同比增长4.2%；从营业收入扣减营业成本计算的毛利润看，规模以上工业企业毛利润增长7.5%，比上月加快1.9个百分点。
电子行业对利润增长拉动明显。以人工智能为代表的新技术应用加快拓展，带动相关领域需求扩大，推动电子行业利润高速增长。
前八个月，电子行业利润同比增长1.1倍，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达62.0%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。
其中，新能源汽车、物联网、算力中心等新兴场景带动芯片需求增加，与之相关的光电子器件制造、半导体分立器件制造行业利润分别增长72.0%、51.8%；电子基础原材料领域快速发展，带动电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长2.3倍、49.1%。