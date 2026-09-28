已退休的中国教育部原副部长、党组成员鲁昕被查。

中纪委国家监委星期一（9月28日）通报，教育部原党组成员、副部长鲁昕涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

鲁昕1955年7月生，辽宁抚顺人，经济学博士。公开资料显示，她1978年至1982年在东北财经大学财政金融系读财政专业，后在财政部财政科学研究所取得博士学位。

鲁昕仕途始于辽宁省。她1982年起进入抚顺市财政局，曾任抚顺市财政局局长；1993年至1994年任抚顺市副市长。之后进入辽宁省财政厅，历任副厅长、常务副厅长、党组书记、厅长。

2003年至2009年，鲁昕担任辽宁省副省长。其间还曾任全国社保基金理事会理事、教育部总督学顾问。

她在2009年进入教育部，出任教育部党组成员、副部长。2013年至2015年的公开活动中，她多次以副部长身份部署职业教育工作。她2016年1月卸任 2016年1月教育部副部长。2018年1月，当选第十三届全国政协委员。

卸任后，鲁昕继续活跃于职业教育领域，并担任中国职业技术教育学会会长。鲁昕官宣被查后，该学会网站会长一栏已显示空白。