对于有报道指，广西壮族自治区南丹县教育局此前发布通知，强制教学成绩排名靠后的小学老师要接受培训，官方通报称，经查发现遴选方式不够细致周全，已要求县教育局优化参训人员确定机制。

广西南丹县小学教师教学能力夯基培训班调查组星期天（9月27日）晚间在微信公众号“奇美南丹”发布通报，针对“成绩排名靠后教师被强制受训”的问题，这次培训班参训对象为全县小学三至六年级语文、数学、英语学科教学综合能力需进一步提升的在岗教师。参训人员由县教育局教研室联合各学校，结合教学质量综合研判、教师专业发展实际情况，汇总报送县教育局审定确定。

调查发现，在分层分类组织实施培训过程中，遴选方式不够细致周全，对部分参训教师造成心理压力。县调查组已要求县教育局优化参训人员确定机制，坚持按需施教原则，科学精准开展分层分类培训，既考虑学校教学需要又充分尊重教师专业发展实际，改进工作方式，避免给参训教师造成不必要的心理负担。

对于“教师需培训20周”、“被强制自费培训”等问题，经调查组了解，县教育局依据《中小学教师继续教育规定》制定了2026年度全县中小学教师培训计划，媒体报道提到的2026年秋季学期小学学科教师教学能力夯基培训班为该培训计划的一部分。按原计划，该培训班培训时间为本学期的每周五下午（半天），采取集中培训和自主研修的方式进行，累计培训时间10天，其中集中培训五天。目前已开展了三期合计1.5天。

另外，经查，这次培训班不存在收取任何培训费用的情况。但调查中发现，县教育局此前“考虑到参训学员绝大部分在县城区有住房（参训教师287人，在县城区有住房221人，无住房66人）且临近周末，所以未统一安排食宿，并要求参训人员往返交通及食宿等相关费用由个人自行承担”的做法不符合规定，县调查组已第一时间督促县教育局整改，参训教师差旅按有关规定执行。同时，为减轻教师往返负担，对在城区无住房的66名教师不再要求参加每周五下午的培训，另行集中时间安排培训。

至于“教师参训期间无人上课”问题，经调查发现，县教育局虽要求参训教师所在学校统筹做好参训教师参训期间的调课安排，但部分学校在执行中出现调课不及时、不科学现象，县调查组已第一时间要求教育部门及时优化培训安排，确保教师个人参训及学校教学合理统筹。

澎湃新新闻此前引述南丹县小学教师谢武（化名）反映称，作为上学期教学成绩排名靠后的教师，自己被通知参加县里组织的培训，交通、食宿需自费，还影响上课。

南丹县教育局工作人员上星期二（9月22日）受询时称，选定老师进行培训没有按照教课成绩选，而是针对教学素养、专业教学能力需要进一步提升的教师安排的，培训科目是教师的教学科目。培训选在工作日于县城内进行，不影响休息时间，交通、食宿由教师们自己负责。如果培训和上课冲突，一般会进行调课处理。

针对上述情况，广西南丹县小学教师教学能力夯基培训班调查组星期天凌晨通报，当局上星期六（9月26日）立即成立专项调查组进行全面调查核实，对调查中发现的问题将第一时间处置。