中国体育总局局长高志丹在总结中国代表团本届亚运会前半程比赛表现时呼吁，中国代表团要清醒看到，面临激烈竞争，部分传统优势项目遇到挑战，成绩不及预期的情况。

据《中国体育报》报道，中国体育代表团星期天（9月27日）上午召开工作会议，总结第20届亚运会前半程参赛情况，分析研判形势，部署后半程参赛工作。中国体育代表团团长、体育总局局长、党组书记高志丹主持会议并讲话。

高志丹指出，亚运会开赛以来，代表团运动员、教练员团结协作、顽强拼搏、奋勇争先，较好地完成了前半程参赛任务。

他同时强调，中国代表团在比赛过程中暴露出在人才厚度、临场指挥、状态调整等方面的短板，一些项目在训练组织、队伍管理等方面也存在一些问题，需要高度警惕，及时解决。

高志丹要求，中国代表团要充分用好本届亚运会作为洛杉矶奥运会“中考”的综合练兵机会，以过硬的作风和啃硬骨头的决心完成后半程参赛任务。要对照最佳精神风貌、个人最好成绩、最高奥运练兵标准，全力争创佳绩；要在比赛中练作风、练指挥、练适应变化的能力，提高在比赛中学习比赛的能力。

他也提出，代表团要边比赛边总结，把握赛场主动权，努力实现打一场、进一步；要严明纪律规矩，全方位防范各类风险，一以贯之抓好反兴奋剂工作，守住干净参赛底线。

截至目前，中国代表团在本届爱知-名古屋亚运会上，以122金50银39铜稳居荣誉榜榜首。东道主日本以37金63银60铜排名第二，位居第三的是韩国，收获21金23银41铜。