中国军方在星期天（9月27日）展开的黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）周边联合演训，派出中国自主研制的大型无人侦察机无侦-7。

据中国央视军事报道，中国人民解放军南部战区当天在黄岩岛周边海空域，组织海空联合演训，无侦-7在演训中亮相。空军出动了预警机、侦察机和无人机。

据央视军事介绍，无侦-7是中国自主研制生产的高空大型无人侦察机，是全世界第二款可以自由跨越民航航线飞行的无人机。

无侦-7以提供图像情报的方式，用于战略侦察和战术侦察，主要执行边境侦察、领海及专属经济区巡逻、重点地区监视等任务。

央视军事之前在微博发布视频，介绍即将赴黄岩岛周边空域，执行海空侦察任务的无人机时，没有提及无人机型号，但称这款无人机具备高空、高速、长航时的侦察能力，将与多个机场起飞的各型战机组成空中体系，和位于黄岩岛附近海域的水面舰艇编队，展开海空联合演训。

延伸阅读 中菲黄岩岛较量升温 解放军海警同日展开演训

央视军事星期天（9月27日）在微博发布视频，介绍赴黄岩岛周边空域，执行海空侦察任务的无人机时，没有提及无人机型号，但称这款无人机具备高空、高速、长航时的侦察能力。（央视军事微博视频截图）

外界之后猜测，无人机外型与无侦-7十分相似。香港“星岛头条”报道，外界估计无侦-7作战半径约2500公里，续航时间超过10小时。

央视军事也报道，海军在联合演训共出动了玉林舰、天门舰和青海湖舰三艘舰艇。玉林舰是中国自行研制设计建造的054A型导弹护卫舰，具备反舰、防空和反潜等多种作战用途，可单独或协同海军其他兵力攻击敌水面舰艇、潜艇，具有较强的远程警戒和防空作战能力。

天门舰是中国自主研究设计建造的056A型导弹护卫舰，主要担负巡逻警戒、护渔护航、反潜作战、对海作战等任务，可单独或协同其他兵力攻击水面舰艇、潜艇。

青海湖舰则是中国海军第二代远洋综合补给舰，全船舱室近800个，设有横向液货补给站、干货补给站和纵向液货补给站，主要担负编队海上油料、淡水、弹药、食品等物资的综合补给任务，为远海作战舰艇编队提供持续的后勤保障支持。