中国大陆外交部发布涉台视频《回家的路》，称解决台湾问题，实现完全统一的历史进程不可阻挡，“顺之者昌，逆之则亡”。

中国大陆“外交部发言人办公室”视频号星期一（9月28日）发布双语视频《回家的路》。

视频以诗人闻一多创作的《七子之歌》组诗开场，称台湾就是诗中的东海遗“珠”，画面出现诗歌原句““我们是东海捧出的珍珠一串，琉球是我的群弟，我就是台湾。”

旁白称，“一朝骨肉分离，是因为列强的侵略，如今隔岸相望，则是中国内战的遗殇。但这都改变不了，台湾自古属于中国，两岸同根同源的历史事实。”

视频回顾历史，称“宋元以后，中国历代中央政府在澎湖、台湾设治，实施行政管辖，台湾逐渐成为富庶的宝岛，两岸同胞世代相守，共同书写了辉煌的中国历史，创造了灿烂的中华文明。”

旁白还称，两岸还“共赴国难、并肩战斗”，称同日本侵略者长达半世纪的斗争，就是这一信念的明证。“任凭帝国主义百般摧残，台湾同胞始终心向祖国，用献血和生命坚守民族大义。”

画面中也出现了厦门五老峰上，台籍抗日将领李友邦在中华民国三十四年九月题词的“复疆”石刻。

视频也引述《开罗宣言》、《波茨坦公告》，称这不仅是抗日战争和世界反法西斯战争成果，也是“中国政府恢复对台湾行使主权的重大历史事件”。

视频称，“解决台湾问题，实现祖国完全统一的历史进程不可阻挡，顺之者昌，逆之则亡。”

视频还称，“政治主张不同，社会制度有别，绝不是分裂的借口。两岸同胞渴望交流，期盼发展的心声，是民进党当局阻挠不了的潮流。”

视频强调，“我们愿以最大诚意，尽最大努力争取和平统一的前景，但在事关中国主权和国家统一的重大原则问题上，我们绝不会有任何妥协退让”，“任何人妄想挑战中国人民的底线，必将遭到坚决回击”，“任何势力胆敢阻挠中国统一大业，都难逃失败结局”。