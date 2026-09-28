中国官方公布中美300亿美元（383亿新元）对等降税商品清单，中国从美国进口的商品降税清单中包括农产品、个人护理用品、医疗器械、煤炭等，美方则将玩具、家电、婴儿用品、厨卫用品、节日礼物等列入降税产品清单。

据中国商务部官网星期一（9月28日）发布的消息，中美两国元首今年5月在北京会晤，同意双方建立政府间贸易理事会。中美双方9月20日至23日在美国纽约和华盛顿举行第八轮经贸磋商，就中美贸易理事会工作规程、“300亿对300亿”对等降税框架职责文件、降税产品清单等达成共识。

根据工作规程，贸易理事会的任务是优化双边贸易，将讨论优化双边贸易的安排和影响贸易的问题。相信贸易理事会将为中美在经贸领域不断拉长合作清单、压缩问题清单提供重要平台和机制保障，助力中美建设性战略稳定关系。

中美双方在贸易理事会框架下就300亿美元对等降税框架达成共识。双方商定对各自规模约为300亿美元（参照2024年度双边贸易额）的进口产品，在符合双方各自国内法律和程序的基础上，以对等方式提供降低关税待遇。其中超过90%的产品，将免除相互加征的全部关税，享受最惠国关税待遇。

双方基于各自市场需要和产业利益，商定了对等降税产品清单。美方将对玩具、家电、婴儿用品、厨卫用品、节日礼物等约300亿美元自华进口商品降低关税。中方将对农产品、个人护理用品、医疗器械、煤炭等约300亿美元自美进口商品降低关税。

双方商定共同公布各自降税产品清单。后续，双方将在履行各自国内相关法律程序后，同步实施降税。这一安排有助于稳定中美贸易，为中国相关产品对美出口创造较好条件，也有利于满足国内市场需求，加强双方在农产品、能源、制成品、消费品等领域的贸易合作。

双方同意在贸易理事会下设立农业工作组，讨论包括监管和市场准入在内的相关议题，处理贸易关切，扩大农业领域务实合作。农业工作组计划在2026年底前召开首次会议。中方将通过工作组会议继续推动美方解决中方农业领域关切。