在人工智能前景和估值吸引力的推动下，全球基金经理正逐步结束长期以来对中国股票的减持。

彭博社报道，美国银行分析的近2800只全球基金显示，自今年6月起，主动型只做多基金对中国股票的平均配置已回到“与基准持平”水平，结束连续四年的“低配”状态。美国银行策略师 Nigel Tupper 表示，这些基金合计持有5620亿美元的中国股票。

这一变化显示，具吸引力的估值，以及人工智能等增长领域盈利前景改善，正提升基金经理对中国股票的兴趣。虽然这未必意味着投资者已全面转向看涨中国股市，但至少表明，多数基金经理已基本结束削减中国股票敞口，这也消除了市场复苏的一大阻力。

富国环球投资（Allspring Global Investments）投资组合经理谭颂超（Gary Tan） 说：“抛售压力正接近底部，投资者的关注重点正从仓位配置转向盈利兑现。”

他补充说，公司正有选择地增持中国股票。“中国市场要改善，并不需要全球投资者彻底转为看涨；可能只需要他们停止继续削减敞口。”

其他资金流数据也显示类似趋势。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）数据显示，聚焦中国大陆和香港市场的交易所挂牌基金（ETF）8月份净流入1900万美元，而7月份则净流出19亿4000万美元。