中国两家车企蔚来和吉利达成全面战略合作，将共建共享换电网络。

据蔚来官方微信公号消息，蔚来控股有限公司（简称“蔚来公司”）与浙江吉利控股集团有限公司（简称“吉利控股集团”）星期一（9月28日）达成充换电领域全面战略合作。

双方达成技术、运营、资本全方面合作共识，将联合投资双方充换电业务主体公司，共享充换电技术与标准，共建充换电服务网络，共同探索中国汽车产业开放协同、合作共赢的全新范式。

根据双方达成的协议，吉利控股集团将以其持有的易易互联100%股权及现金6.4亿元人民币（1.22亿新元）入股蔚来能源，交易完成后，吉利控股集团将持有蔚来能源30%股权，易易互联营运车辆换电业务将并入蔚来能源，蔚来能源将持续提升营运车辆换电网络的运营，赋能易易互联营运车辆业务；双方将共建统一的C端换电技术和标准，吉利控股集团将开发面向C端的换电车型，蔚来能源将为吉利控股集团C端换电车型提供服务。

在智能充电领域，蔚来公司将入股吉利控股集团旗下浩瀚能源，交易完成后蔚来公司将持有浩瀚能源10%股权，双方充电资源将全面互联互通，共同提升充电网络的覆盖能力和运营效率。

蔚来创始人、董事长、CEO李斌说：“此次合作通过技术、标准、运营、资产和资本层面的深度协同，打通双方在充换电领域长期积累的资源和能力，是中国汽车企业破除内卷，构建开放合作、互利共赢的产业生态，共谋高质量发展的一次重要探索与创新尝试。蔚来和吉利在充换电领域的合作是面向行业的开放平台，我们欢迎和期待更多同行一起加入，为用户提供更好的加电体验，共同推动低碳绿色能源转型，共创可持续和更美好的未来。”

吉利控股集团CEO安聪慧说：“此次合作是双方践行中国智能网联新能源汽高质量发展的务实举措。吉利控股集团将以开放的态度和长期主义精神，与包括蔚来在内的行业伙伴一道，将补能这张网织得更密、更实、更安全，让用户出行更安心、更从容。”

吉利控股集团目前旗下浩瀚能源已在全国232个城市，布局2500座充电站，超1.2万把充电枪。到2027年底，吉利计划建成超2.2万座充电站，超10万把充电枪，其中吉利智充站超1.5万座，智充枪超五万把，率先实现全国县级城市全面覆盖。

此次合作将进一步加快蔚来换电网络建设，蔚来能源计划到2030年累计建成一万座换电站，预计届时蔚来换电网络年电力需求将超过100亿度。