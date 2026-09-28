中国驻菲律宾大使馆针对菲律宾防长特奥多罗星期六（9月26日）在论坛上的言论，发文批评特奥多罗极端反华，并指他的涉华言论妄图干扰破坏中菲两国关系。

综合菲国媒体GMA新闻和菲律宾新闻社报道，特奥多罗当天在周六新闻论坛（Saturday News Forum）上谈及多起据称涉及中国公民的非法活动，其中包括班班市前市长郭华萍的案件，以及劣质钢铁厂泛滥问题。

特奥多罗称，他正对菲国境内出现与境外有关的恶劣活动展开调查。他也指中国持续向菲律宾的利益施压，并称中国正试图构建一个以中国为中心的世界。

特奥多罗也说，中方干扰与阿云津礁（中国称仁爱礁）有关的补给任务，不会阻碍菲律宾在未来继续执行类似任务。

菲律宾上星期五（25日）指责中国船只阻挠菲方向仁爱礁驻军运送补给，导致任务未能完成。北京则指菲方背信违约，不顾劝告向“非法坐滩”军舰运送补给。

中国驻菲使馆星期天（9月27日）在微信公众号发文，针对特奥多罗“参加某论坛期间，谈及南海等问题，再次对中国进行攻击”做出回应时说：“此人极端反华，长期对华大肆攻击抹黑，企图借此捞取政治资本，服务其一己私利。”

驻菲使馆发言人季凌鹏也批评特奥多罗的涉华言论罔顾事实、颠倒黑白，妄图干扰破坏中菲关系，割裂中菲人民友好，在两国和两国人民间制造对立，并说这种图谋注定无法得逞。