台湾总统赖清德呼吁立法院尽速通过国防追加预算600亿元（新台币，下同，24.14亿新元），推动无人机产业发展。

综合台湾联合新闻网、太报报道，赖清德星期一（9月28日）前往嘉义主持中科院民雄航太暨无人机产业园区开工动土及民雄院区启用典礼，肯定嘉义成为台湾发展无人机产业的重要枢纽。

赖清德致辞中提到，台湾中科院投入超过11亿元，完成无人机系统整合测试棚厂、研发设施、研发大楼，以及相关基础建设，未来将承担军规无人机的研发、测试、试验与产制任务。

此外，星期一动土的产业园区也将投入近69亿元，预计2028年完工，未来将设置生产厂房、实验设备、试飞场以及研发空间，吸引相关产业进驻。

赖清德称，随着国际情势变化，从乌克兰战场到印太区域安全，无人系统已成为现代防卫重要战力，台湾拥有世界级半导体以及资通讯实力，以及深厚精密制造基础。

赖清德表示，去年台湾无人机产值达到129亿元，是前一年的2.5倍以上，台湾无人机产业正在加速成长，有实力成为无人机民主供应链的亚洲中心。

他说，希望立法院支持国防追加预算600亿元，让国防部顺利采购，推动无人机产业自主发展。

赖清德说，现在台湾无人机产业发展“万事俱备，只欠东风”，东风要靠立​​法院协助，共同打造更安全、更有韧性的无人机供应链，为印太区域的和平稳定提供坚实支撑。

台湾行政院本月初提出约1457亿元的国防追加预算，其中包括约559亿元的无人机等采购项目，目前仍待立法院审议。