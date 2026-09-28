中国北京市官方通报，北京汽车集团有限公司原董事长徐和谊涉受贿、洗钱被判死缓。

据北京高级人民法院微信公号“京法网事”消息，北京市第三中级人民法院星期一（9月28日）依法公开宣判北京汽车集团有限公司中共原党委书记、董事长徐和谊受贿、洗钱案，对徐和谊以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以洗钱罪判处有期徒刑二年，并处罚金20万元人民币（3万8094新元）；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。对徐和谊受贿犯罪所得及孳息予以没收，上缴国库。

公开资料显示，现年69岁的徐和谊，1982年毕业于北京钢铁学院（现为北京科技大学）钢铁冶金专业后，进入首钢公司工作，历任首钢设计院设计员、科长、处长、院长，首钢总公司助理总经理、副总经理等职。1997年，徐和谊调任当时的北京市经济委员会任副主任，后又兼任中共北京市委工业工作委员会副书记职务。

2002年，徐和谊重新回到企业，先后担任或者同时担任过北京汽车工业控股有限责任公司副董事长，北汽投资董事长、总经理，北京现代汽车有限公司董事长，北京奔驰汽车有限公司董事长，北汽福田汽车股份有限公司董事长，北京汽车股份有限公司董事长，北汽集团董事长等职务。

徐和谊执掌北汽集团近14年，在此期间，他先后引入韩国现代汽车和德国奔驰汽车，主导成立了北京现代和北京奔驰两家合资公司。

延伸阅读 掌舵北汽集团近14年 董事长徐和谊被查

徐和谊是中国汽车领域颇为知名的领军人物之一，2012年当选为中共十八大代表； 2013年当选为第十二届全国人大代表；2018年当选为第十三届全国政协委员。

2020年7月，时年63岁的徐和谊退休。2023年3月31日，北京市纪委监委宣布，徐和谊涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。