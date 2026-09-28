习特二会上周落幕，台湾驻美代表俞大㵢在接受美国媒体专访时说，美国政府明确表示，美国对台立场没有改变，因此希望美国能向台湾交付已采购的武器。

美国总统特朗普上周在华盛顿与中国大陆国家主席习近平，进行今年5月以来的第二次面对面会晤。中方当时提及，两人在会晤中谈到台湾问题。

对此，俞大㵢在美国哥伦比亚广播公司（CBS）《面向全国》（Face The Nation）节目星期天（9月27日）播出的专访中回应称，美国总统特朗普也提及在5月与大陆国家主席习近平会晤时谈到台湾问题，但并非讨论主要议题。

他指出，美国在习近平这次访美前、期间和之后都明确表示，对台立场没有改变。

在被节目主持人布雷南（Margaret Brennan）问到，特朗普将140亿美元（179亿新元）对台军售案称为对大陆谈判筹码，且这笔军售案至今仍卡关，台湾需要美国提供什么，才能吓阻中国大陆。

俞大㵢表示，问题并不只涉及这一笔军售，“以实力求和平，是避免任何冲突的最佳方式”。认为中国大陆不会对台湾采取军事行动，是建立在台湾足够强大、已做好充分准备、能抵御大陆任何侵略的基础上。

他并称：“我们希望分担自身的防卫负担，更妥善地保卫自己，因此台湾需要也正在增加国防预算，必须视需要采购武器。美国一直是对台出售武器的主要供应国，我们希望能够尽快获得这些武器。”

此外，据彭博社报道，美国驻华大使庞德伟（David Perdue）在星期天播出的《福克斯星期天新闻》节目中说，美国总统特朗普和中国大陆国家主席习近平每次会面都会讨论对台军售问题，但在习近平上周结束访美行程后，美国对台湾的立场并未改变。

在被问及台湾问题时，庞德伟说：“我们不支持独立，也不支持胁迫。”

习近平这次访美期间向特朗普施压，要求限制美国对台湾的支持。习近平敦促美国明确“反对”台湾独立，这是他首次公开要求美国改变数十年来在台湾问题上的立场。

当被问及美国是否为了安抚习近平而拒绝向台湾提供自卫所需的武器时，庞德伟表示，“绝非如此”。

他说，特朗普政府任内已经批准了价值110亿美元的对台军售，目前还在就其他军售进行磋商。

在谈及习近平上周对华盛顿的国事访问时，庞德伟说：“特朗普总统当时提到，‘我们的武器销往世界各地’。他还问习近平主席是否有兴趣买一些。”