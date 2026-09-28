曾因虐猫被拘留的中国网红博主“杰克辣条”徐志辉遇袭受伤，另一人遇害，行凶者坠亡。中国媒体引述多方信源报道，案件源于行凶者和遇害者之间的私人旧怨。

中国澎湃新闻报道，此案发生在9月20日，徐志辉在安徽阜阳市阜南县居住地遇袭，他及妻子受伤送医。事发后，徐志辉家门口、墙面、鞋架及单元电梯内留有大量血迹。

目击者称，徐志辉夫妇浑身是血，随后被送医救治，二人均无生命危险。遇害者为一名50多岁商户。

知情者称，案件起因是去年的一起消费纠纷。涉事女子曾在商户店内购物发生争执，随后向门店泼洒污物，商户报警后，女子被警方拘留15天，由此结怨。

小区住户称，嫌疑人作案后辗转多个小区逃窜，已于事发当日中午坠亡。

徐志辉2023年因虐猫并传播相关视频造成不良影响，被警方行政拘留，其住址此前曾被曝光。

红星新闻曾在2023年5月报道，徐志辉曾获得“阜南好人”特别奖。颁发这个奖项的阜南县文明办说，徐志辉当时把烈士资料从安徽送到湖南，“确实做了一些好事”，因此获评“阜南好人”特别奖。

阜南县文明办工作人员也说：“至于他后面做了一些违背公序良俗的事情，我们已在5月5日发了通告，经会议研究，已经取消了他的荣誉称号。”