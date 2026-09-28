英国歌唱家莎拉·布莱曼（Sarah Brightman）在社交平台Instagram上，悼念中国知名音乐人刘欢。

布莱曼星期天（9月27日）发文称，听闻刘欢去世的消息后深感悲痛，“2008年北京奥运会开幕式上，我有幸与他同台献唱主题曲《我和你》。他才华卓绝，是一位真正的绅士。我们将永远怀念他”。

布莱曼也贴出两人在北京奥运会开幕式上手牵手合唱《我和你》的舞台照片。

刘欢原创音乐公益金和湖南广播影视集团（台）芒果V基金，上星期六（26日）在“芒果微基金”微信公众号发讣告说，刘欢上星期五（25日）上午在家人的陪伴下于上海病逝。

讣告说，刘欢的原创音乐作品和刘欢原创音乐公益金，是他留给广大音乐爱好者和华语原创音乐人的宝贵财富。他的离去是中国原创流行音乐的重大损失。

刘欢的代表作品有《心中的太阳》《好汉歌》《千万次的问》《弯弯的月亮》等多首脍炙人口的歌曲。