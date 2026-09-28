被问及中美人工智能对话的新机制是否更多地体现了美方的思路，中国外交部回应，中方一贯主张应当坚持发挥联合国主渠道作用，构建公正合理的全球人工智能治理体系，但同时也愿同美方通过人工智能政府间对话等渠道保持沟通交流。

有外媒记者星期一（9月28日）向中国外交部发言人提问称，在中方近期成立人工智能国际合作组织之前，中国一直支持在人工智能领域开展多边合作，主张采取更全面的方案，包括制定伦理准则、建立相关流程，确保人工智能处于人类管控之下等等。

而美方的立场更偏向有限方案，仅聚焦人工智能安全，以及特定主体之间的预警机制。而中美当前同意建立人工智能对话机制，其中包括针对人工智能相关突发事件的沟通渠道，是否更接近美方的思路？

中国外交部发言人郭嘉昆表示，中方始终秉持建设性、负责任态度参与人工智能全球治理，持续不断贡献中国方案。“中方一贯主张应当坚持发挥联合国主渠道作用，构建公正合理的全球人工智能治理体系。”

郭嘉昆说，“同时我们也愿同美方通过人工智能政府间对话等渠道保持沟通交流。这既是促进全球人工智能向善普惠发展的重要路径，也是构建基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系的应有之义。”

路透社和《纽约时报》此前均有报道指出，中美此次人工智能合作首先从安全事件预警和危机沟通等较窄领域切入，与中国此前倡导的全面、多边全球AI治理框架相比，更接近美国推动的务实型双边合作模式。

此外，中国外交部此前也对美国特朗普政府把“人工智能”改为“超级智能”表述，表示尊重。