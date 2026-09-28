时隔两个月，摩洛哥恢复受理台湾民众观光签证。

综合台湾《自由时报》《太报》报道，摩洛哥驻日本大使馆7月23日通知台湾旅行业者，暂停受理台湾人申请赴摩国的入境签证确认函（Visa Confirmation Letter）。

台湾外交部发言人萧光伟星期一（9月28日）说，外交部在9月25日致电摩洛哥驻日本大使馆，初步获得口头回复，摩洛哥政府自9月21日起恢复受理台湾人以观光为目的的签证确认函申请。

至于台湾政府会否恢复受理摩洛哥籍人士赴台签证申请，萧光伟表示，由于摩洛哥政府尚未正式公告相关调整，且根据目前信息，摩方仅开放受理以观光为目的的申请，外交部将进一步确认台湾人申获摩洛哥签证情形，并滚动式研议重新开放摩洛哥籍人士申请赴台签证事宜。

由于台湾与摩洛哥没有正式外交关系，台湾民众无法直接在台申请摩洛哥签证。

依外交部领事事务局说明，想前往摩洛哥旅游的台民众，须先向摩洛哥驻日本大使馆申请入境签证确认函，待摩洛哥政府完成审核并核发文件后，持签证确认函入境。

由于申请流程需跨境送件，整体审查时间通常约需一至两个月以上，加上程序繁琐，因此台湾旅客赴摩洛哥大多是透过旅行社代办签证。

在摩洛哥驻日本大使馆7月23日发布上述通知后，台湾雄狮旅游当时也在官网公告，根据摩洛哥驻日本大使馆发布的通知，该旅游社也从即日起暂停受理摩洛哥观光申请入境签证函代办业务。

之后，台湾外交部发新闻稿称，基于对等原则，自7月30日起，除经专案核准外，暂停受理摩洛哥籍人士赴台签证申请。