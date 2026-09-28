中国股市在星期一一度跌至一年低点。美国拟对部分中国企业实施制裁，拖累光通信企业股价下挫；与此同时，有报道称中国当局可能进一步向英伟达晶片开放市场，令本土晶片股承压。

中国Ａ股基准沪深300指数星期一（9月28日）下跌2.2%。晶片企业寒武纪、兆易创新，以及光通信企业中际旭创和新易盛通讯均位居跌幅榜前列，跌幅至少6%。以晶片股为主的科创50指数创一个多月来最大跌幅。

截至收盘，沪指跌1.67%，深成指跌3.44%，创业板指跌4.53%。全市场超4500只个股下跌。

美国科技媒体The Information报道称，北京已释放信号，可能允许本土企业购买特定型号的英伟达芯片。在中国晶片行业本已竞争激烈的背景下，这一消息进一步让国产晶片企业前景迷茫。

此外，美国四名参议员上周五（9月25日）提出一项法案，将中际旭创和新易盛列为政府采购限制供应商，也进一步加剧市场弱势。

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彭博社引述分析师认为，该法案对企业盈利的直接影响有限，但这凸显出科技限制与外交正在沿着不同轨道推进。

市场也认为，美国总统特朗普与中国国家主席习近平之间备受关注的会晤没有太多惊喜，双方达成的为期两个月中美贸易休战“低于市场预期”。此前市场也已预期到了涉及约300亿美元（383.5亿新元）商品的关税减免，因此也没有引发太多的市场热情。

由于缺乏上涨动能，中国股市近期持续低迷。今年较早时候备受投资者追捧的人工智能硬件股，在7月份遭遇抛售后一直未能恢复，市场担忧主要集中在估值偏高以及国内竞争激烈。大盘整体表现也较为疲弱，消费持续低迷，而市场暂时看不到新的刺激措施。

此外，中国投资者也可能因为周四（10月1日）开始的一周长假临近，而不愿进一步增持股票。