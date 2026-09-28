彭博社引述知情人士报道，中国已扩大针对民营企业顶尖人工智能（AI）专业人士的出境限制，将关键人员的家属也纳入其中，以防止关键技术知识和信息流向美国。

知情人士称，政府部门近期开始向受影响人士传达范围更广的新限制。相关人士包括知名初创企业创始人，以及AI相关领域具有战略重要性的企业负责人。

知情人士称，部分AI和晶片企业高管的直系亲属，包括配偶和子女，即使只是短期出国，也须事先获得北京方面批准。

今年5月，彭博社也引述知情人士报道，称中国政府对重要的AI人员实施旅行限制，相关人才出国旅行前，需要获得官方批准。

报道称，北京多年来一直限制知名高校研究人员、核科学家和国企高管等关键人员出行，当前这一限制范围已逐渐扩大到AI圈。顶尖AI和科技工程师正被视为全球第二大经济体的重要战略资产。

知情人士也称，目前尚不清楚是否所有家属是否都必须遵守新的严格规定。

与此同时，中国还在另行实施一套有关限制出境的规定。9月15日起，中国正式实施《国务院关于出境入境管理的规定》。

该规定进一步明确了哪些情况下中国公民可以被依法“不准出境”，包括：因骗取出入境证件、非法出入境受到行政拘留处罚；在境外从事违法犯罪活动；存在危害国家安全和利益的情形；以及违反出口管制、技术进出口管理等规定，可能危害国家产业安全、技术安全等。