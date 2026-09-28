香港海事处与广东海事局星期一（9月28日）签署《便利广东籍游艇进出香港水域工作安排》及《香港游艇入出广东工作安排》（即“粤艇南下”和“港艇北上”的工作安排），推进落实两地游艇跨境互访。

据香港政府公报，香港运输及物流局发言人说：“游艇经济是政府致力发展的范畴，也是刚公布的《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026至2030年）》和2026年《施政报告》内的重点发展项目之一。

“就此，在中央的大力支持和港粤紧密合作下，港粤双方持续透过粤港澳游艇自由行工作小组讨论和推进落实相关工作安排。今日签署的工作安排为港粤游艇跨境互访建立制度化基础，是粤港澳游艇自由行的重要里程碑。”

发言人指出，继“港艇北上”自今年6月推出，让前往粤港澳大湾区大陆九市的香港游艇船主更便宜和便捷地办理跨境手续，运物局也即将落实“粤艇南下”，让广东省游艇船主也能享受同样程度的便利。

上述政策将有助带动跨境休闲消费，并进一步促进香港和中国大陆的双向交流互访。运物局正密锣紧鼓进行最后阶段的准备工作，并将在稍后公布“粤艇南下”的实施细节。

中国国务院5月29日批复同意，自即日起对经粤港澳大湾区大陆九市指定口岸暂时入出大陆且仅限在粤港澳大湾区大陆九市自由行的港澳游艇，实行免担保和临时船舶国籍登记政策。香港特区政府5月30日对此回应称，免担保政策将大幅减轻船主的经济负担。