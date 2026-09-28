（北京综合讯）中国首艘大洋钻探船“梦想”号近日在南中国海4100米水深海域完成两口井钻探取心任务，标志着中国深海钻探高效取心作业能力迈入国际先进行列。

综合中新社、新华社与《科技日报》报道，本航次是“梦想”号入列后在大洋科学钻探领域的“首秀”，历时共30天，最大完钻深度4929.17米，最大进尺864.77米，成功钻获南中国海洋盆玄武岩样品，目前已完成试钻任务并返回广州。

“梦想”号本航次获取一大批岩心样品及数据资料，初步研究证实南中国海扩张脊跃迁后存在多期大规模火山喷发活动，为破解南中国海扩张等核心科学问题提供了关键实证。

“梦想”号南中国海大洋钻探试钻航次首席科学家孙珍说，此次任务刷新中国自主实施最大作业水深钻探纪录，使中国深海钻探高效取心作业能力迈入国际先进行列。

全球大洋底部的玄武岩通常分布在深水和超深水区域，水深在1000至7000米范围内，玄武岩的特征就是质地非常坚硬，钻探取心工作存在不少困难。

孙珍说，团队使用自主研发的回转取心钻具，成功钻获4.27米玄武岩岩心样品，使中国成为继美国、日本之后，全球第三个利用钻探船钻获深海洋盆硬岩样品的国家。

“梦想”号是中国自主设计建造的大洋钻探船，总吨约3万3000吨，总长179.8米、型宽32.8米，主要承担中国国家重大科技项目和国际大洋科学钻探任务，兼顾大洋科学钻探、深海油气勘探和天然气水合物勘查试采等多种作业功能。

中国地质调查局在2015年启动“梦想”号的立项论证，总部位于上海的中国船舶集团第七〇八研究所是总设计方，全国共150多家单位参与研建，这一深海探测船舶在2020年启动建设，2024年11月在广州正式入列。