中国国家主席习近平说，中国成为世界上最安全的国家之一，并要求坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，强化法治支撑和科技赋能。

据央视新闻客户端星期一（9月28日）报道，平安中国建设工作会议当天在北京召开。会上传达了习近平重要指示。习近平说，中共十八大以来，平安中国建设取得显著成效，人民安居乐业、社会安定有序的良好局面更加巩固，中国成为世界上最安全的国家之一。

习近平称，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持和加强中共的全面领导，统筹发展和安全，注重惩防并举、标本兼治，强化法治支撑、科技赋能，加强国家安全体系和能力建设，提高公共安全治理水平，完善社会治理体系，防范化解各类风险。

中共政治局委员、中央政法委书记陈文清出席会议并讲话。他说，习近平的重要指示为平安中国建设擘画了蓝图、指明了方向。在中共中央坚强领导下，平安中国建设成就举世公认，“平安”已成为“中国之治”的显著标志。

陈文清进一步称，这根本在于以习近平为核心的中共中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

中央书记处书记、公安部部长王小洪也在总结讲话中表示，要深入学习贯彻习近平重要指示精神，按照此次会议部署，强化思想引领抓落实，聚焦重点任务抓落实，创新方法手段抓落实，夯实基层基础抓落实，健全工作格局抓落实，不断开创平安中国建设新局面。

据报道，最高法院院长张军、最高检察院检察长应勇也出席会议。