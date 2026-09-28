台湾近年积极布局无人机产业，总统赖清德称，台湾无人机产业已“万事俱备，只欠东风”，呼吁立法院支持国防部近600亿元（新台币，下同，约24亿新元）的追加预算，以向本地业者采购，推动无人机产业自主发展。

赖清德星期一（9月28日）出席中山科学研究院民雄航太暨无人机产业园区动土及民雄院区启用典礼时说，从乌克兰战场到印太区域安全，无人系统已成为现代防卫的重要战力。台湾将发挥半导体等产业优势，并深化与民主伙伴合作，打造更具韧性的无人机供应链。

台湾经济部2025年至2030年预计投入442亿元，强化无人机产业及供应链韧性。赖清德指出，台湾去年无人机产值达129亿元，是前一年的2.5倍以上，目前已有超过267家业者投入系统整合及关键零组件制造。

立法院新会期将于星期二（29日）开议，行政院期盼攸关稳定民生物价、电价及国防武器购置的今年度追加预算案，优先获得朝野党团支持。

其中，无人载具计划编列559亿元，期望在2027年取得600多架滨海监侦型无人机、4万多架滨海攻击型无人机及首批100多艘小型自杀无人艇。这些无人系统采购原纳入行政院去年底提出的八年1.25万亿元国防特别条例，但相关经费经立法院审议后遭删除，立法院要求改由年度预算办理。

台湾国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云接受《联合早报》采访时说，台湾无人机产业近年来在关键零组件本土化生产方面已有进展。他特别提到，无人机所需的处理器过去主要来自中国大陆和美国，台湾自行研发的晶片已于今年4月开始生产，“价格比美国便宜大概四分之一”；预计今年底还将推出可用于夜间影像的相关晶片，有助进一步完善本土无人机供应链。

苏紫云认为，台湾零组件、晶片技术及产业园区等条件逐渐到位，正是赖清德所称的“万事俱备”；目前所缺的“东风”，则是政府采购形成的市场需求。他说：“台湾的业者已经有技术，剩下就是采购。”

从防卫需求来看，苏紫云指出，中国大陆军队在数量和火力上占有优势，台湾可通过无人系统平衡或抵消其数量优势。台湾作为防卫的一方，也较有利于使用短程无人机，在对方登陆艇等目标接近台湾时，从本土起飞实施攻击。

不过，他强调，无人机“就是一个装备而已”，真正形成战力还需要建立涵盖作战单位、使用概念与战略、人员训练、后勤维修及软件等完整生态系统。台湾军方目前已在南部成立训练中心，并展开有关训练。

科技、民主与社会研究中心（DSET）9月初发表的研究报告则指出，整体而言，台湾无人机供应链自主化仍有缺口，部分替代技术仍须两至三年才能完成验证与量产；通讯、导航、自主控制及热显像等仍依赖国际供应商，电池电芯、稀土磁铁等上游环节也仍受中国大陆供应链制约。