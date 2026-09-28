（香港/深圳综合讯）中国“十一”国庆黄金周临近，在线旅游平台携程数据显示，假期期间访港旅游预订量上升，其中多场演唱会跻身热门旅游项目。

综合《明报》与智通财经报道，携程公布的数据显示，黄金周期间，访港整体预订量同比上升，中国大陆继续成为香港最大客源市场，与此同时，来自欧洲及东南亚等地区的访客预订也显著增长，显示访港客源趋于多元化。

从赴港机票的预订来看，中国大陆、台湾、韩国、日本及英国位列五大客源市场，部分较远程市场也录得增长，比利时、葡萄牙及荷兰的访港机票预订上升了近两倍或以上，巴西、马来西亚也上升逾一倍，显示香港对欧洲及其他海外市场的吸引力正在提升。

香港近年大力发展“演唱会经济”，除了传统景点，演唱会也成为旅客黄金周访港行程的一大亮点。数据显示，黄金周期间预订量最高的旅游项目前两位均为演唱会，并有多场演唱会跻身香港热门旅游项目。

携程数据也显示，中国大陆旅客多目的地行程的预订量同比增长84%，香港出现在多个热门旅游组合之中，包括上海经香港中转至悉尼、北京经香港中转至峇厘岛等，反映香港作为区内航空及旅游枢纽的角色持续提升。

黄金周期间，香港本地游客出境需求同样活跃，港人外游预订量同比增长超过40%，曼谷、首尔、东京、大坂及济州岛是港人出境游的五大热门目的地，日韩城市占十大目的地的六席，伦敦则是唯一进入前十的长途目的地。