中美元首华盛顿会晤落幕后，中国公布两国代表在“习特二会”前、于纽约经贸磋商达成的10项成果，包括贸易休战延长两个月，并为总值600亿美元（767.2亿新元）的非敏感领域商品相互降低进口关税，涵盖美国玉米和化妆品、中国家电和玩具等。

受访学者分析，上述成果表明中美经贸磋商已迈入新阶段，双方也继续利用高科技和稀土相互掐脖子，形成微妙平衡。

中国商务部星期一（9月28日）在官网以美大司负责人解读的形式发声明，通报9月20日至23日举行的第八轮中美经贸磋商成果。

中美元首去年10月底在釜山达成为期一年的贸易休战原本于11月10日到期。中国商务部证实，贸易休战延长至明年1月10日，为双方各自盘点、评估联合安排落实情况，思考下一步如何推进中美经贸关系提供空间。

中国商务部也宣布双方同意以对等方式，对各自规模约为300亿美元的进口商品，予以降税待遇。尽管与去年中美之间4150亿美元的商品贸易总额比较，对等减税规模较小，但彭博社指出，这是中国国家主席习近平上周访美取得最切实的成果之一。

根据双方公布的清单，美国可能降低77类中国商品的关税，包括烟花爆竹、圣诞装饰品、家居用品和体育器材。中国的进口清单则涵盖1619种美国商品，包括谷物、肉类、海鲜、乳制品、威士忌、煤炭、木材、化妆品、医疗器械等，但排除了主要进口商品大豆。

美国贸易代表格里尔星期天（27日）介绍，这些选定的产品属于非敏感商品，而这项安排为约三成的美国输华商品“打开了更好的市场准入”。

中美也同意在贸易委员会下设立农业工作组，今年年底前举行首次会议，讨论双边市场准入和农产品监管问题。

削减关税的细节公布后，部分中国家电制造商股票星期一上涨。其中，九阳股份在深圳涨停，小熊电器一度上涨9.5%。但因中国股市对“习特二会”的乐观情绪持续消退，沪深300指数收盘下跌2.2%，为五周以来最大跌幅，并触及一年低点。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波认为，中美经贸磋商目前的进展“低于预期”。

他向《联合早报》分析，美国中期选举前，特朗普政府不太好对华做出大幅让步，“这会有损（美国总统）特朗普的强人作风和共和党人对华整体鹰派的形象”。面对伊朗战争、美债问题等一系列挑战，特朗普也希望处理好美中关系，“所以他目前只能保持稳定，既不要退，也不能明显地进”。

北京大学国际关系学院教授、美国研究中心主任王勇受访时指出，此次达成的10项成果是一种进步，对稳定中美关系，延续中美之间相互依赖、经济合作的关系非常必要，也有利于特朗普降低物价控制通胀和共和党11月中期选举选情。

王勇说：“中美经贸磋商过去是短期的止损修正，通过单独的磋商推迟关税冲击，但现在正进入一个有限降税、机制建设和分领域来管理合作的新阶段。”

他指出，当前中美持续竞争，本轮经贸磋商达成的各项安排，旨在保证双方非敏感商品的贸易，推进双轨贸易制。这意味着不影响国家安全的非敏感领域，双方会尽量推动贸易正常化。

不过，在高科技半导体、晶片、稀土、关键矿产等涉及敏感技术和产品的贸易上，中美会继续实施较严格的出口管制。王勇说：“中美当前处在一种相互都卡着对方脖子的微妙平衡。”

陈波也指出，美国依然在很多方面对中国施压，包括中资进入美国市场困难重重、中企不断遭美国政府制裁等。“现在没有在明显降压，或者做出真正善意的举动。中方主要的反击武器就是稀土，所以不可能在没有得到美方让步之前，就在稀土这些主要方面做出重大让步。”

白宫在上周五（25日）发布的简报中，单方面宣布中国明后年每年将从美国进口至少1000万公吨煤炭，相当于中国每年煤炭进口量的2%。商务部星期一部分证实这项消息，称中方自美进口煤炭关税将纳入对等降税框架，这将有利于中方在2027年和2028年每年自美进口煤炭。不过，液化天然气（LNG）和石油不在清单之列。

王勇分析，中国此次并未同意向美国采购液化天然气和波音飞机，表明中国提出的一些要求美国可能并未满足，包括对中国国产商用飞机C919的飞行许可授权，以及解除对C919发动机的综合管制。

陈波预期，中美两国元首在年底，即美国中期选举之后举行的会晤，可能达成更多经贸成果。目前则更多是在全面激烈竞争的格局中，克制过激举措，而不是寻求合作共赢的愿景。