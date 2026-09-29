继5月北京峰会后，中国国家主席习近平9月24日和美国总统特朗普于白宫会晤时，重申希望美国“坚持反对‘台独’的正确立场”，慎重处理台湾问题。白宫、北京会后各自发布事实清单与成果共识，并未提及台湾议题。

外界多认为，这次“习特二会”的成果“象征性大于实质”，聚焦于盛大的外交排场。但特朗普以超高规格的方式接待习近平，并亲自接机，专家解读为中美地位已平起平坐，未来将共同处理国际事务。这是1959年时任美国总统艾森豪威尔到机场亲迎苏联领导人赫鲁晓夫、以及1962年时任美国总统肯尼迪在停机坪迎接英国首相麦克米伦以来，美国总统时隔60余年后罕见地再次亲赴机场迎接到访外国领导人。

与此同时，芝加哥全球事务委员会在峰会前夕公布的民调显示，美国社会对中国大陆的态度正在出现明显变化。美国人对大陆的好感度从2024年的26分上升到39分，57%的受访者主张与中国进行友好合作与接触。更关键的是，如果大陆对台动武，目前仅38%的美国人支持直接出动美军，远低于2021年的52%。