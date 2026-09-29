中国外长王毅星期一（9月28日）在北京与到访的日本国际贸易促进协会会长、日本前外长岩屋毅会面时，敦促纠正日本领导人在台湾问题上的言行，并希望日本国贸促“拿出合格答卷”。

中国外交部官网公布，王毅说，日本国贸促是著名民间友好团体之一，成立至今致力于中日友好事业，尤其是在中日关系面临挑战、遭受破坏时，仍然能够秉持对华友好信念，维护中日关系政治基础。

他赞扬国贸促前任会长河野洋平是一个有良知的政治家，敢于直面日本过去的黑暗历史，勇于反省军国主义的侵略罪责，赢得了中国及周边国家人民的尊重。

王毅也说，今年是东京审判开庭80周年，日本再次面对历史的拷问。如果不愿汲取历史教训，挑战战后和平宪法，甚至企图为侵略历史翻案、替战争罪犯招魂，日本就无法面对世界，更谈不上开辟未来，也难以有未来。

王毅也说，当前的中日关系又一次面临严峻局面，有待再次实现正常化。“对日方而言，紧迫的是尽快纠正本国领导人在台湾问题上的错误言行，重要的是在历史问题上采取正确的态度，根本的是形成客观理性的对华认知。希望日本国贸促和一切有识之士继承友好传统，推动日本做出正确选择，拿出合格答卷。”

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根据中方新闻稿，岩屋毅说，日中关系当前局面令人担忧。日本不应忘记过去的教训，政治家必须把握好日本的方向，继续坚定不移走和平发展道路。

国贸促代表团星期天（27日）抵达中国北京首都国际机场。综合共同社和日本放送协会报道，此次访华团由日本企业高管等约50人组成。

岩屋启程前在东京羽田机场告诉媒体：“正是在日中关系严峻的时候，更应该通过对话寻求改善关系之路。”他说，此次访华旨在推动经济交流顺利开展并取得发展，并称若能与中国政府要员会面，“希望坦率交换意见”。

日方一行将在北京逗留四天。报道称，他们正在就与中国商务部干部举行会谈等安排，开展协调工作。