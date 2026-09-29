中共中央政治局常委、中国大陆全国政协主席王沪宁星期一（9月28日）强调，大陆将坚决打击台独分裂势力、反对外部势力干涉，坚定不移推进统一大业。

据新华社报道，全国政协办公厅、中共中央统战部、国务院侨办、国务院港澳办、国务院台办、中国侨联当天在北京人民大会堂联合举行国庆招待会，庆祝中华人民共和国成立77周年。招待会由中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅主持。

王沪宁在招待会上致辞时说，“十五五”时期（2026年至2030年）是基本实现社会主义现代化的关键时期。“我们将全面准确、坚定不移贯彻‘一国两制’方针，落实‘爱国者治港’、‘爱国者治澳’原则，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展，支持港澳更好融入和服务国家发展大局。”

在台湾课题方面，王沪宁说，“我们将深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和‘九二共识’，深化两岸交流合作和融合发展，坚决打击‘台独’分裂势力、反对外部势力干涉，坚定不移推进祖国统一大业”。

王沪宁也说，“我们将全面贯彻党的侨务政策，团结引导广大海外侨胞和归侨侨眷在推动国家经济社会发展、传承弘扬中华文化、促进祖国统一、增进中外交流合作等方面发挥独特优势、展现更大作为”。