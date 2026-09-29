美国总统特朗普星期一（9月28日）否认曾询问中国国家主席习近平是否有意购买美国武器，与美国驻华大使庞德伟（David Perdue）此前的说法相矛盾。

庞德伟上星期天（27日）接受福克斯新闻访问时说，习近平上星期对美国进行国事访问期间，特朗普在回应中方对美国向台湾出售武器的关切时，曾询问习近平是否有意购买美国武器。

不过，庞德伟没有说明特朗普是在何时、什么场合提出这个问题，也没有透露习近平如何回应。

特朗普星期一在白宫椭圆形办公室被记者问及庞德伟的说法时说：“我从来没听说过这件事，我得去问问他。”他随后说：“他们可能会想买，因为我们的装备确实比他们的好，所以也许这是个好主意。但我们没有讨论过。”

彭博社报道指出，特朗普起初似乎对问题感到困惑，还向记者确认对方是不是在问美国向台湾出售武器。

一名美国官员早前被问及庞德伟的言论时告诉法新社：“美国政府没有向中国出售武器的计划。”

美国国务院也在提供给《纽约时报》的一份声明中说：“美国法律禁止向中国出售武器，美国也没有向中国出售武器的提议或计划。”

据法新社报道，中国外交部星期一被问及有关言论时没有直接回应，仅表示中国“一贯根据自身需要加强国防能力建设，始终致力于维护世界和平与稳定”。

彭博社指出，鉴于中国是美国主要的地缘政治竞争对手，任何有关美国可能向中国出售武器的说法，都可能在美国国家安全圈引起震动，并令华盛顿的盟友感到不安。