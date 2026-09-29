中国在线时尚零售商希音上市后的首份业绩表现疲弱，上半年营业利润大幅下滑，净营收增幅仅为1%。

综合彭博社和法新社报道，希音星期一（9月28日）在提交给港交所的文件中披露，受成本上升和需求转弱影响，上半年营业利润（operating income）同比下降52.9%；调整后息税前利润（adjusted EBIT）则下降50.4%至5.38亿美元（6.88亿新元）。

希音此前已在首次公开募股（IPO）文件中警告，伊朗战争将拖累公司上半年业绩。公司当时预计，营收增幅将大致与第一季的1.1%持平，营业利润率则略低。最终，希音上半年净营收同比增长1%。

这是希音9月1日在香港上市后公布的首份业绩。希音历经多年、数度推迟上市后终于进入公开市场，上市时估值约260亿美元（约333亿新元），仅相当于2022年高峰时期约1000亿美元估值的四分之一左右。

希音在中期报告中说，预计2026年下半年外部环境仍充满不确定性，关税压力和物流成本波动可能持续。但包括“双11”、黑色星期五、网络星期一和圣诞购物季在内的第四季，仍是公司全年最重要的促销期，预计将明显带动订单增长。

希音的营收增速和盈利能力自去年以来持续转弱，公司股价目前较上市价低近27%。随着需求放缓、成本上升和监管压力加剧，管理层面临更大压力，希音须向投资者证明公司仍具增长能力。

初步指标显示，希音第三季表现可能进一步转弱。第三方数据、彭博社对核心供应商的访问和分析师估算均显示，美国销售走软、全球网站流量下降，希音的经营情况较上半年进一步承压。

网站数据分析公司Similarweb的数据显示，希音8月全球网站流量同比下降，是自2024年底以来首次出现萎缩。应用数据分析公司Apptopia则称，用户7月和8月在希音平台上的使用时长下降超过10%，8月应用程序下载量更大跌超过40%，显示公司在吸引和留住消费者方面面临更大挑战。

此外，监管和成本压力也在增加。法国针对超快时尚商品征收的新费用已于9月1日生效；希音另一重要市场欧盟则从7月起取消小额包裹关税豁免。

彭博行业研究分析师预计，伊朗战争推高石油和货运成本并挤压利润率，希音2026年营收增幅将放缓至约2.5%，调整后营业利润则可能下降超过19%。