中国总理李强在全国安全生产视频会议上强调，要抓实抓细安全生产各项工作，坚决防范遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

综合中新社和新华社报道，中国国务院星期一（9月28日）召开全国安全生产视频会议，中共政治局常委、中国国务院总理李强出席会议并讲话。

李强指出，近段时间一些地方相继发生重特大生产安全事故，给人民群众生命财产造成严重损失，必须引起高度警醒。要深刻认识安全生产面临的严峻复杂形势，切实增强做好安全生产工作的责任感紧迫感，下大力气解决规章制度落实不到位、外包管理乱象丛生、安全监管执法不严格等问题。

他强调，要突出重大风险场景，严密防范火灾事故，加强混合生产经营场所安全管理，支持企业加强自有技术工人队伍建设。要聚焦重点行业领域，推进矿山安全“八条硬措施”落实，加强烟花爆竹全链条安全监管，开展沿海沿江船舶企业专项整治，强化国庆前后旅游和交通安全管理，做好危化品、工贸、建筑施工等行业领域事故防范。

李强表示，要切实提高风险隐患排查整治质效，推动重大事故隐患判定标准落地，强化隐患整改销号闭环，提升隐患排查整治能力，对各类隐患做到早发现早处置。要进一步严格安全生产监管执法，提高监管有效性，增强执法威慑力。要全面提升企业安全生产水平，加快老旧设备淘汰退出和技术改造，推动企业完善安全管理体系。央企国企要在安全生产上带好头。

他提出，要强化社会协同共治，加强安全生产法律法规和知识普及，大力培育安全文化。当前，还要抓好防灾减灾救灾工作，加强监测预警、隐患排查和值班值守，完善应急预案，一旦发生灾害及时高效科学处置，最大限度减轻灾害损失。