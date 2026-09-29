中国银行业正加快处置不断增加的个人不良贷款，但公安部门据报正加强对债务催收行业的审查，导致部分催收公司裁员或停业，拖慢坏账回收进度，也令投资者对收购不良贷款资产包趋于谨慎。

彭博社星期二（9月29日）报道，中国银行近年来把信用卡欠款、消费贷等无抵押个人不良贷款，以大幅折价的方式批量出售给专门处置坏账的国有资产管理公司，这些公司再与催收机构合作追讨欠款。

这项机制源自2021年启动的试点计划，目前已有数十家金融机构参与。彭博社汇总的数据显示，今年前八个月，相关平台挂牌出售的不良贷款资产包超过1000个，涉及未偿余额逾2750亿元（人民币，下同，约523亿新元）。

部分资产包成交价仅相当于贷款面值的5%至7%，一些甚至低至未偿本金的1%。这类批量出售有助银行维持较低的账面不良贷款率，并把损失分摊到更长时期，减轻对金融体系的冲击。

但知情人士透露，由于担忧部分催收行为可能影响社会稳定，公安部门近期加强对催收公司的审查。一些债务处置公司因此裁员或停业，催收进度放缓，贷款回收率也受到影响。

上海一家债务处置公司负责人说，公司过去一个月裁掉近500名员工，目前仅剩约200人。他说，许多债务人年龄介于20岁至35岁，“很多人是真的完全没有还款能力，连维持基本生活都已经非常困难”。

催收本身又是高度依赖人力的工作，催收人员往往要花数周甚至数月寻找借款人，并反复协商还款。该负责人说，每1000名借款人中，只要最终能从约10人手中收回款项，就足以达到公司的月度目标。

与此同时，不良贷款处置链条本身也正受到更严格约束。此前，一些地方资产管理公司充当中介，协助没有不良资产处置牌照的投资者购买贷款资产包；一些大型国企也向相关买家提供融资，利率最高可达12%。但监管部门近期已要求资产管理公司不得仅充当“通道”，并加强审查。

报道指出，催收难度上升，也令投资者和资产管理公司对购买个人不良贷款更加谨慎，可能进一步影响银行清理资产负债表的进度。

中国个人债务压力近年来持续上升。研究机构龙洲经讯估计，截至2025年底，中国多达1亿人、约占成年人口十分之一，在至少2.2万亿元未偿债务上出现逾期。

大型银行最新业绩也显示，零售不良贷款增加。中国工商银行信用卡透支不良贷款率今年6月升至5.37%，高于2025年底的4.61%。

与美国不同，中国目前没有全国性的个人破产制度，资不抵债的借款人一般缺乏通过法律程序免除未偿债务的渠道，中国也缺乏应对大规模消费者违约信贷周期的经验。

批量出售不良贷款有助银行清理资产负债表，但实际回收效果最终仍取决于经济环境。业内人士指出，如果经济持续复苏，还款率可能改善；若经济长期低迷，不良资产供应将继续增加，但催收难度也会进一步上升。