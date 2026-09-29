中国国务院常务会议提出，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，并研究出台稳定房地产市场、促进就业增收、储备提振内需等政策措施。

综合中新社和新华社报道，中国国务院总理李强星期一（9月28日）主持召开国务院常务会议，研究宏观政策发力提效、促进有效投资有关工作，听取新污染物治理进展情况汇报，审议通过《事业单位登记管理条例（草案）》。

会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。要加紧加力推动各项政策落地落实，存量政策要进一步增强实施效能，加快各类债券发行使用进度，推动“十五五”（2026年至2030年）规划、“六张网”实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，推进老旧水库、老旧粮库改造提升，加力实施扩投资、促消费贴息政策。

会议提到，要推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。

会议并提及，要上下协同合力稳投资，高质量做好项目准备，激发民间投资活力，加强投资项目要素保障，提高投资审批效率。要继续研究储备提振内需的政策举措，谋划更多带动性强的工作抓手，完善相关配套措施，鼓励有条件的地方先行先试。

中国人民银行货币政策委员会日前在第三季度例会上，明确要继续实施适度宽松的货币政策，首次将“六张网”建设列入重点金融支持领域。

“六张网”即水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网，是中共政治局4月会议提出的现代化基础设施建设重要方向和重大工程。

据中国国家发展改革委初步估算，今年“六张网”及相关重点领域建设的投资规模超过7万亿元人民币（1.3万亿新元）。中国国务院国资委发言人庞骁刚星期一在国新办新闻发布会上表示，今年国资央企年度计划安排“六张网”相关投资约2万亿元人民币。