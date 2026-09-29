苹果新一代iPhone 18 Pro系列在中国市场开售后销售表现强劲，据报开售七天销量已接近130万台，较上一代Pro系列同期增长约15%。

综合IT之家和中关村在线报道，一名长期关注中国手机市场份额的数码博主“RD观测”星期天（9月27日）披露，iPhone 18 Pro系列开售七天的终端销量已接近130万台，相当于iPhone 17 Pro系列同期销量的115%，并达到iPhone 17全系列同期销量的约90%。

这名博主此前也称，iPhone 18 Pro系列开售首日销量约32万2800台，相当于iPhone 17 Pro系列同期的130%。

iPhone 18 Pro系列本月10日在苹果秋季发布会上亮相，包括iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max两款机型。中国大陆市场起售价分别为9999元（人民币，下同，约1904新元）和1万零999元，较上一代至少贵1000元。

尽管新机售价提高，而且部分市场观察人士认为升级幅度相对有限，但目前披露的销售数据表明，苹果高端机型在中国市场仍保持较强需求。

iPhone 18 Pro系列首次搭载采用2纳米制程工艺的A20 Pro晶片。两款机型也采用面积更小的“灵动岛”设计，并配备4800万像素融合式主摄像头和可变光圈。