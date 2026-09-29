中国国家主席习近平9月23日至25日对美国进行国事访问。从美国总统特朗普的高规格接待，到两人在华盛顿的一言一行，这场峰会引发国际社会广泛关注。

习近平和特朗普在会谈结束后，形容这场短短半年内再度上演的“习特二会”“非常成功”，让两国关系“取得长足进展”。

中美公布的成果共识涵盖经贸、禁毒、人工智能等领域。这场全球瞩目的中美元首峰会是否达到了外界预期？双方取得哪些共识？又有哪些悬而未决的问题与分歧？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人杨丹旭与新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授、副院长李明江为你深度解析。

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00:00 “习特二会”排场拉满，成果有限？

05:03 加入“尊重 公平 对等”三定性有何意义？

09:23 中美要共管日本？

13:35 成果共识不见台湾问题

20:57 哪些问题悬而未决？

23:28 中美进入G2协调机制？

精彩片段

主持人杨丹旭：这次中美元首峰会达成的成果之一，是对于双边关系的定位的论述做了进一步的强化。那我们看到这一次是提出说，要拓展今年5月原本达成的建设性战略稳定关系的内涵。那在这个的基础上，有提到说要构建基于尊重、公平、平等的建设性战略稳定关系。相当于在原本提出的这个关系定位的论述前面，又加了三个定性，就是尊重、公平、对等。这样子的一个定性，它有什么样的意涵？它对于下来中美关系的发展会有什么样的一个意义？

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授、副院长李明江：双方同意这三点，尊重、公平、对等。我们看到的峰会之后发布的公示，提供的信息里面都有确认，所以这个我觉得是比较有意义的。双方的一个表态，确定这三个点是一定程度上说可以说是对建设性战略、稳定关系做出了一点点去丰富它内涵的努力。这个是至少以后双方不管是吵架也好，还是说要去讨论哪些领域的合作，它有了一些原则基础，所以总体来说是是一个积极的一个小进展。