台湾国防部长顾立雄说，中美元首上周在华盛顿会晤后，美国已多次向台湾说明，美国对台政策没有改变，双方也持续就军售案保持沟通，目前没有接获任何变更通知。

综合台湾《自由时报》和路透社报道，顾立雄星期二（9月29日）在立法院受访时说，习特会后，台湾方面“已经多次收到美方说明，美国对台政策没有改变”。

他说：“至于正在进行中的军售案，我们也持续和美方讨论。每一个案子都需要具体合作。据我了解，目前为止我们没有收到任何变更通知。”

美国总统特朗普今年5月访问北京后，暂缓一项价值约140亿美元（约178亿新元）的对台军售案，并曾称这项军售是与中国大陆交涉时“非常好的谈判筹码”。四名美国共和党参议员上周也致函特朗普政府，要求释放超过150亿美元被延迟的对台安全援助。

特朗普上星期在华盛顿与中国大陆国家主席习近平会晤。习近平在会谈中敦促美方反对“台独”，但特朗普会后没有详细说明双方如何讨论台湾议题，仅表示习近平了解他在台湾问题上的立场。

美国驻华大使庞德伟（David Perdue）星期天（27日）则强调，美国对台政策没有改变，美中元首会面时也会讨论对台军售问题。台湾外交官员此前称，美方充分了解台湾的防卫需求。

顾立雄星期二也被问及台湾向美国采购的F-16V战斗机延迟交付问题。台湾2019年订购66架F-16V，但这批战机交付出现延误。

顾立雄说，F-16V目前的生产进度“确实已经达到可以交机的状态”，台湾正按照美方专案办公室的规划进行接装准备，飞机飞返台湾的时间确定后将对外公布。

针对延迟交付的补偿问题，顾立雄说，军售案没有罚款机制，但美方已就其他补偿措施释出善意，台湾空军正与美方协商，待具体方案确定后再对外说明。

台湾媒体报道，首两架F-16V目前正在夏威夷等待交付。