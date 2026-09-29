台湾民调专家戴立安发布的最新民调显示，台湾民众对总统赖清德的信任度，在逾一年里首次突破五成。

综合ETtoday新闻云和台湾《自由时报》报道，戴立安星期二（9月29日）发布的《2026年9月台湾民心调查》显示，台民众对赖清德的执政表现满意度为51.4%，不满意度下降1.2个百分点至41.1%。

台民众对赖清德的信任度上升1.3个百分点至51.2%，为2025年4月以来首次突破五成，不信任度则下降3.8个百分点至35.7%，是2024年12月以来的最低水平。

在政党满意度方面，民进党比8月增加0.6个百分点，为47.4%；国民党的好感度下降1.5个百分点至26.4%；民众党的满意度则为21.6%。

至于县市长选举关注度，台北市长选战以40.6%排名第一，新北市24.8%排第二，第三则是高雄市20.7%。

上述民调在9月21日至23日针对全台20岁以上成年人，总计1075人（电话698人、行动电话377人）进行访问，合并样本在信赖水准95%时的抽样误差最大值为正负3%。