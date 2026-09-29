台民众对赖清德信任度逾年首次突破五成
台湾总统赖清德星期一（9月28日）上午前往嘉义县主持台湾中山科学研究院民雄航太暨无人机产业园区开工动土及民雄院区启用典礼并致辞。 （路透社）
台湾民调专家戴立安发布的最新民调显示，台湾民众对总统赖清德的信任度，在逾一年里首次突破五成。
综合ETtoday新闻云和台湾《自由时报》报道，戴立安星期二（9月29日）发布的《2026年9月台湾民心调查》显示，台民众对赖清德的执政表现满意度为51.4%，不满意度下降1.2个百分点至41.1%。
台民众对赖清德的信任度上升1.3个百分点至51.2%，为2025年4月以来首次突破五成，不信任度则下降3.8个百分点至35.7%，是2024年12月以来的最低水平。
在政党满意度方面，民进党比8月增加0.6个百分点，为47.4%；国民党的好感度下降1.5个百分点至26.4%；民众党的满意度则为21.6%。
至于县市长选举关注度，台北市长选战以40.6%排名第一，新北市24.8%排第二，第三则是高雄市20.7%。
上述民调在9月21日至23日针对全台20岁以上成年人，总计1075人（电话698人、行动电话377人）进行访问，合并样本在信赖水准95%时的抽样误差最大值为正负3%。