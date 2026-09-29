中国自动化设备制造商罗博特科智能科技（RoboTechnik Intelligent Technology）星期二（9月29日）在香港上市首日一度下跌8.5%。公司此次发行股份募资51.8亿港元（约8.44亿新元）。

据路透社报道，罗博特科开盘报419.60港元，较436港元的发行价低3.76%，随后一度跌至399港元，最新股价报401港元。罗博特科主营高精密智能制造设备。

大市当天也走弱，恒生指数下跌0.4%，恒生科技指数跌1%。

罗博特科是星期二在香港挂牌交易的四家公司之一。路透社指出，在香港首次公开募股（IPO）市场回暖之际，这批新股的表现也被视为对投资者新股认购意愿的一次考验。

伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据显示，包括第二上市在内，香港今年以来IPO募资额已达465.4亿美元（595亿新元），同比增长94.3%。

另外三只新股表现分化。中国印刷电路板制造商深圳景旺电子（Shenzhen Kinwong Electronic）此次募资51亿港元，开盘报65港元，较69.88港元的发行价低7%，不过股价随后转升，涨幅逾8%。

特种化学品和半导体材料制造商彤程新材料集团（Red Avenue New Materials Group）此次募资约30亿港元，最新股价报40港元，较44港元的发行价低约9%。

机器人技术公司本末科技（Direct Drive Tech）此次募资10.8亿港元，最新股价报22.3港元，较21.60港元的发行价高约3.6%。本末科技是一家以直驱技术为核心的机器人技术公司，主营机器人动力模组，其次为机器人销售。