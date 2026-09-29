深圳皇岗口岸联检大楼市政工程项目上星期三（9月23日）顺利竣工验收，已具备通车条件，为皇岗口岸正式开通提供保障。

据“深圳发布”微信公众号消息，皇岗口岸联检大楼项目包括新联检大楼和外围市政工程两部分。其中，市政工程承担完善深港边检区域交通路网、提升口岸通关配套能力、深化两地基础设施互联互通的核心职能。

项目将施工区域划分为皇岗路、北广场、落马洲三个节点、五个网格片区，实行“网格长负责制”，建立“当日问题、当日解决”的日调度机制，充分协调各方资源保履约。

这次完成竣工验收的皇岗路节点建设包含新建桥梁匝道、新建地面辅路、新建地下隧道等，与广深高速、皇岗路连接，可实现口岸与快速路网的“无缝跳转”，是皇岗口岸连接深圳端的关键通道。

施工过程中，面对施工场地狭小且紧邻高速、跨高速大吨位吊装等作业难题，项目建设团队多次组织专家论证与工况推演，优化吊装路径和方案，全线全面应用BIM虚拟预拼装、有限元模拟分析、模块化装配式支撑体系、激光除锈绿色施工等技术，确保建设节点及品质全面可控。

此前，北广场区域和落马洲大桥已顺利竣工验收并移交。北广场区域是地铁7号线皇岗口岸站与联检大楼B2层的衔接通道，乘客可地铁直达通关区域；J1、J2地下隧道分离出租车、公交、社会车辆车流，将解决高峰期“进得去、出不来”的窘境。

落马洲大桥位于深圳边防检查管控区域与在建城际铁路项目交界位置，且横跨片区唯一一条可通行道路，是皇岗口岸重建项目直接连通深港最关键的通道。

据悉，皇岗口岸定位为港深之间最重要的24小时客运陆路口岸，实施“一地两检”安排及“合作查验、一次放行”的崭新通关模式，将为亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议期间的跨境交通组织和城市运行保障提供配套支撑。

连接香港与深圳的新皇岗出入境口岸7月31日正式启用，预料今年内通关。香港媒体引述消息人士报道，港深两地政府预计将选择在10月12日开通新皇岗口岸。