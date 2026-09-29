中国贵州遵义会议会址历时半年的保护性修缮工程已基本完成，主楼一楼恢复正常开放，二楼保护区域也将采取限时限流和预约参观方式重新开放。

据新华社星期一（9月28日）报道，遵义会议会址自2009年修缮后，受当地气候长期侵蚀，陆续出现木构件糟朽、墙体褪色和屋面漏雨等问题。

在获得国家文物专项资金支持后，会址保护性修缮工程今年3月正式动工。

遵义会议纪念馆文物保护部副主任雷鸣说，这次修缮坚持价值保护优先、真实性和完整性，以及最小干预三项原则，并全程参照历次修缮档案进行。

修缮工程也采用“先研究、后动土”的保护路径，并与高校合作开展材料检测和三维建模，以尽量还原建筑原有工艺。

施工过程中，修缮团队还通过色差仪控制新旧建材之间的色差，并沿用传统大漆工艺搭配现代可逆材料，以兼顾建筑原有风貌和安全性。

除了文物本体修缮，遵义会议纪念馆也改造一站式游客服务中心，并升级多语种智能导览系统，以改善参观体验。

1935年1月15日至17日，中共中央政治局在贵州遵义召开扩大会议，总结第五次反国民党军“围剿”失败和长征初期军事行动的经验教训，并集中解决当时的军事和组织问题。会议增选毛泽东为中央政治局常委，此后中央领导和军事指挥分工作出调整。中共官方将遵义会议称为党史上“生死攸关的转折点”。