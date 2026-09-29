遵义会议会址修缮基本完成 主楼一楼恢复开放
历时半年的遵义会议会址保护性修缮工程基本完成。目前，遵义会议会址主楼的一楼已重新正常开放。会址二楼保护区域，下一步将采取限时限流、预约参观模式重启开放。图为9月25日，游客在遵义会议会址参观。 （新华社）
中国贵州遵义会议会址历时半年的保护性修缮工程已基本完成，主楼一楼恢复正常开放，二楼保护区域也将采取限时限流和预约参观方式重新开放。
据新华社星期一（9月28日）报道，遵义会议会址自2009年修缮后，受当地气候长期侵蚀，陆续出现木构件糟朽、墙体褪色和屋面漏雨等问题。
在获得国家文物专项资金支持后，会址保护性修缮工程今年3月正式动工。
遵义会议纪念馆文物保护部副主任雷鸣说，这次修缮坚持价值保护优先、真实性和完整性，以及最小干预三项原则，并全程参照历次修缮档案进行。
修缮工程也采用“先研究、后动土”的保护路径，并与高校合作开展材料检测和三维建模，以尽量还原建筑原有工艺。
施工过程中，修缮团队还通过色差仪控制新旧建材之间的色差，并沿用传统大漆工艺搭配现代可逆材料，以兼顾建筑原有风貌和安全性。
除了文物本体修缮，遵义会议纪念馆也改造一站式游客服务中心，并升级多语种智能导览系统，以改善参观体验。
1935年1月15日至17日，中共中央政治局在贵州遵义召开扩大会议，总结第五次反国民党军“围剿”失败和长征初期军事行动的经验教训，并集中解决当时的军事和组织问题。会议增选毛泽东为中央政治局常委，此后中央领导和军事指挥分工作出调整。中共官方将遵义会议称为党史上“生死攸关的转折点”。