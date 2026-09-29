中国大陆福建海警在金门附近水域开展常态化执法巡查期间，向台湾海巡署船只喊话称，“两岸同为一家人”“愿我们早日团圆”。

据央视新闻星期二（9月29日）报道，中国海警局东海分局新闻发言人朱安庆说，9月以来，福建海警组织舰艇编队在金门附近海域依法开展常态执法巡查，持续强化相关海域管控，并称此举旨在维护两岸渔民合法权益和生命财产安全，以及厦金海域正常航行和作业秩序。

央视新闻公布的视频显示，巡查期间，大陆海警人员通过广播向台湾海巡署船只喊话：“金门10083船、10039船，我是海警山洲舰。天上月满圆，人间盼团圆。两岸同为一家人，共赏一轮月。中秋佳节，祝你们阖家幸福，愿我们早日团圆。”

央视报道未说明视频拍摄及执法行动的具体时间。

大陆近期也接连通过官方渠道释放涉及两岸“团圆”和“回家”的信息。

大陆外交部发言人办公室微信公众号星期一（28日）发布中英双语视频《回家的路》，以已故诗人闻一多创作的《七子之歌》开场，并将台湾称为诗中的东海遗“珠”。画面引用诗句：“我们是东海捧出的珍珠一串，琉球是我的群弟，我就是台湾。”

视频旁白称：“一朝骨肉分离，是因为列强的侵略，如今隔岸相望，则是中国内战的遗殇。”视频并重申大陆关于台湾归属和两岸关系的立场。