台湾在野的国民党主席郑丽文说，面对今年底“不对称、不公平”的地方选举，国民党必须团结一致。她并表示，相信国民党2028年能够重返执政，并在立法院取得过半席次。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，台湾立法院新会期星期二（9月29日）开议，国民党当天上午举行立法实务研讨会，郑丽文在会上作上述表示。

郑丽文说，接下来的会期仍有艰巨任务，国民党面对“不对称战争、不公平选举”，更要团结一致。她希望国民党在年底地方选举不仅能守住上届成果，也能进一步扩大版图。

她说，相信2028年国民党“一定会重返执政”，届时也希望在立法院取得过半席次。郑丽文近期已多次公开表达国民党争取2028年政党轮替的目标。

谈到立法院上一个会期，郑丽文说，国民党推动通过总预算、国防韧性相关法案和台湾儿少未来账户法案，并称这些立法展现国民党对国防和下一代政策的重视，“民进党却在每个地方扯后腿，诬蔑抹黑造谣，唯恐天下不乱，是史上最无能政府”。

她还批评民进党在“大罢免”失利后没有反省，并指责执政党造成朝野和宪政僵局。郑丽文也称，司法机关对在野党人士和参选人采取的行动造成“寒蝉效应”，“民进党只剩动用国家机器，不当干预的同时，国民党也面对巨大压力”。

郑丽文说，面对年底地方选举，希望党籍立委协助各地候选人，包括云林、新竹县和屏东等地选战，并强调国民党须全力备战，希望这场地方选举，“不但可以保住上次的辉煌战果，还能有所成长”。