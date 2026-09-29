中国知名音乐人刘欢上周病逝后，女歌手那英在演唱会上临时加唱刘欢的代表作《弯弯的月亮》，向这名相识30多年的老友致敬。事后网民担心，那英临时加唱是否报批通过？会否因此面对处罚？成都官方通报，那英缅怀刘欢加唱不属重新报批情形。

成都市文化广电旅游局星期二（9月29日）在官方微信公众号“文旅成都”上通报，针对那英演唱会缅怀刘欢即兴演唱《弯弯的月亮》一事，经核实，相关情况为那英在演唱会现场观众互动环节的片段化演唱，未完整演唱该首歌曲，不属于变更节目重新报批的情形。

刘欢原创音乐公益金和湖南广播影视集团（台）芒果V基金，上星期六（9月26日）在“芒果微基金”微信公众号发讣告说，刘欢上星期五（9月25日）上午在家人的陪伴下于上海病逝。

据中国媒体报道，那英上星期六晚在成都演唱会临时加唱刘欢的《弯弯的月亮》向他致敬。那英在现场提到，当天早上得知刘欢离世的消息，并称刘欢是她的良师益友。

那英说：“所以我想，在这个舞台，我要唱一首他唱的歌，向他致敬。”

针对那英在演唱会临时加唱的情况，《潇湘晨报》星期一（9月28日）致电询问那英演唱会主办方成都麦知文化传媒有限公司，工作人员称“不方便说”。

成都市金牛区文化体育和旅游局工作人员受询时说：“我们还在了解和调查核实当中，如果没有报批临时演唱，会依法依规办理。具体罚款不在区县层面”。另一工作人员则称，“那英报批在成都市文广旅局”。