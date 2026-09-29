“习特二会”后，搁置数月的美国140亿美元（约179亿新元）对台军售案再引台湾关注。台湾学者引述华盛顿政策圈透露，對台军售延后几成定局，甚至可能拖至特朗普总统任期届满前才实施，但不会取消。

中国国家席习近平与美国总统特朗普上星期在白宮举行年內第二次会谈。美国国务卿鲁比奥在会前曾說，美方须权衡全球需求，“武器卖出后，我们现在就不再拥有”，引发台湾对军售延宕的疑虑。

美国驻华大使庞德伟（David Perdue）在习特二会后重申对台政策未变，并称特朗普曾问习近平是否也要购买美国武器。特朗普星期一（9月28日）否认讨论过此事，推测庞德伟可能把中国大陆与台湾混淆；国务院随后澄清，法律禁止对华售武。

台湾国防部长顾立雄星期二（9月29日）上午在立法院受访时则说，习特二会后，台方“已经多次收到美方说明，美国对台政策没有改变”。双方持续讨论进行中的军售案，“据我了解，目前为止我们没有收到任何变更通知”。

同一天，政治大学国际关系研究中心举办座谈会，分析习特二会影响。淡江大学国际事务与战略研究所助理教授马准威在会中透露，他9月初访问华盛顿时获知，华府政策圈普遍预期军售将推迟，理由包括军工产能不足、中美不愿因密集峰会破坏气氛，以及台湾须加强三军整合与备战。

台湾政治大学国际关系研究中心9月29日举办“川习二会后的美中台关系”座谈会，分析美国对台军售及北京叙事战对台湾的影响。图中台上左起为淡江大学国际事务与战略研究所助理教授马准威、中华经济研究院台湾东南亚国家协会研究中心主任徐遵慈、政治大学国际关系研究中心主任王信贤、国关中心研究员兼副主任陈至洁，以及副研究员曾伟峯。（缪宗翰摄）

他说，华府研判北京短中期不会攻台，台海不是优先冲突热点。若这种判断延续，加上明年中共二十一大前的政治考量，“对台军售很有可能发生在特朗普快要卸任前，而不是未来一两年内”。

不过，马准威认为，军售最终不会停止，“我不太会觉得这件事情值得悲观”。

政大国关中心研究员兼副主任陈至洁则分析，中美战略休兵不等同和解，却可能降低台海显性紧张。美方若暂缓军售、减少政府文件提台及限制台湾官员赴华盛顿，北京可能相应减少军机绕台、越过海峡中线等军事胁迫。“美国减少了对台的安全承诺，中国会投桃报李。”

但他强调，北京的灰色地带行动不会停止，“因为这对它来说成本不高，讯号也只是针对台湾”；带有军事胁迫意味的行动同时是“演给美国看”，会随中美关系调整。对台军售则将成为战略休兵中的谈判筹码。

台湾政治大学国际关系研究中心副研究员曾伟峯（图）9月29日在座谈会上指出，北京借习特会推进中美平起平坐、反台独与二战历史三套叙事，影响对象不仅是美国，也包括全球各国。他警告，这些论述可能长期改变国际社会对台湾的认知，“中美在谈，但是代价是台湾在付”。（缪宗翰摄）

同场的政大国关中心副研究员曾伟峯则认为，中美管控冲突、寻求合作的战略未变，但战术较劲已转向叙事战。习近平借峰会向全球推进三套叙事，分别是中美平起平坐、美国已经“反对台独”，以及把二战中美并肩作战历史纳入一中叙事。

他说，这些说法具有长期性与扩散性，“中美在谈，但是代价是台湾在付”，台湾却不在谈判桌上。

曾伟峯警告，若特朗普以几句话换取贸易订单，而北京持续推进这些论述，国际社会对台湾的认知可能被陆方定义，甚至出现类似1972年上海公报长期定型的“尼克逊时刻”。

所谓“尼克逊时刻”，是指1972年《上海公报》把美方“认知（acknowledges）到海峡两岸中国人都主张只有一个中国、台湾是中国一部分”的措辞固定下来，北京此后将之概括为美国“承认一个中国”，影响延续至今。

政大国关中心主任王信贤在总结时补充道，若美国也确认“中国和美国是二战盟友”的说法，且是由中华人民共和国作為中国的代表，“台湾与中华民国的历史角色将进一步淡化”，出现“去中华民国化”。